İstanbul'da döviz hırsızlığı: 14 bin 460 dolar çalan şüpheli tutuklandı Girdiği iş yerlerinde el çabukluğu ile para çalan şüpheli, polis ekiplerinin radarına girdi. Operasyonla yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Hırsızların hedefi bu kez döviz oldu. İstanbul'da çeşitli ilçelerdeki döviz bozdurma bahanesiyle bir kişinin para çaldığı şikayetleri üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Mağdurların dikkatini dağıttı Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan tahkikat sonucu şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde şüphelinin döviz bozdurduğu sırada, mağdurların dikkatini dağıttığı bu sırada paralardan bir kısmını çaldığı görüldü. Gözaltına alındı Polis, kısa sürede kimliğini tespit ettiği 66 yaşındaki şüpheli Hadi G.’yi gözaltına aldı. Mağdurları tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde teşhis edilen şüphelinin toplamda 14 bin 460 dolar çaldığı belirlendi. Şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.