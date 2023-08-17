DHA

Hırsızların hedefi bu kez oldu.

İstanbul'da çeşitli ilçelerdeki döviz bozdurma bahanesiyle bir kişinin para çaldığı şikayetleri üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

Mağdurların dikkatini dağıttı

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan tahkikat sonucu şüphelinin bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Görüntülerde şüphelinin döviz bozdurduğu sırada, mağdurların dikkatini dağıttığı bu sırada paralardan bir kısmını çaldığı görüldü.

Gözaltına alındı

Polis, kısa sürede kimliğini tespit ettiği 66 yaşındaki şüpheli Hadi G.’yi gözaltına aldı.

Mağdurları tarafından Asayiş Şube Müdürlüğünde teşhis edilen şüphelinin toplamda 14 bin 460 dolar çaldığı belirlendi.

Şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Döviz bozdurma bahanesiyle girip hırsızlık yapan şüpheli kamerada #1
Döviz bozdurma bahanesiyle girip hırsızlık yapan şüpheli kamerada #2
Döviz bozdurma bahanesiyle girip hırsızlık yapan şüpheli kamerada #3
Döviz bozdurma bahanesiyle girip hırsızlık yapan şüpheli kamerada #4
Döviz bozdurma bahanesiyle girip hırsızlık yapan şüpheli kamerada #5