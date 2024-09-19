İstanbul'da drift atan kadın sürücüye 45 binlik ceza kesildi Pendik'te sokalarda drift atarak tozu dumana katan kadın sürücü gözaltına alındı. Sürücüye 45 bin 210 TL idari para cezası kesilerek aracı bağlandı.

İHA

Drift atarak trafiği ve çevredekileri tehlikeye atan sürücülerin tespitine devam ediliyor.

Son olarak İstanbul'un Pendik ilçesinde sokaklarda drift atarak seyir eden bir kadın sürücü tozu dumana kattı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Bir başka sürücü tarafından kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçen Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç plakasını tespit ederek sürücüyü gözaltına aldı.

45 BİN TL CEZA KESİLDİ

Gözaltına alınan kadın sürücü hakkında 45 bin 210 TL idari para cezası kesilerek aracı bağlandı.

Ceza yiyen sürücünün aracıyla drift attığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)