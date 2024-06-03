İstanbul'da drift atan sürücüye 41 bin 558 TL ceza kesildi Drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanırken birçok kural ihlalinden 41 bin 558 TL ceza uygulandı.

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İHA

Drift tutkunları trafikte tehlike saçmaya devam ediyor.

Yüksek para cezalarına rağmen uslanmayan sürücüler, diğer vatandaşların da canını tehlikeye atıyor.

Bu kez drift görüntülerinin adresi İstanbul oldu.

Drift görüntüleri üzerine ekipler harekete geçti

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri, 31 Mayıs tarihinde Ö.K. isimli şahsın, Maltepe Mezarlık Yolu Sokak Büyükbakkalköy mevkiinde drift atarak trafik güvenliği tehlikeye düşürdüğünü ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştığını tespit etti.

41 bin 558 TL ceza kesildi

Araç sürücüsü Ö.K. hakkında; Karayolları Trafik Kanunu’nun ‘drift atmak’ maddesinden 32 bin 233TL, ‘Sürücü belgesini yanında bulundurmamak’ maddesinden bin 506 TL, ‘Saygısızca araç kullanmak’ maddesinden 690 TL, ‘Araçta yapılan teknik değişikliği 30 gün içerisinde tescil belgesine işletmemek’ maddesinden 690 TL, ‘Abart Egsoz’ maddesinden 6 bin 439 TL olmak üzere toplamda 41 bin 558TL trafik idari para cezası uygulandı.

Ehliyeti geçici olarak iptal edildi

Şahsın sürücü belgesi, 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi.

Ayrıca sürücü Ö.K., ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem yapılması için Maltepe Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)