İstanbul'da drift atan sürücüye 56 bin TL ceza Drfit yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, polis ekiplerinin başlattığı çalışmayla yakalanarak gözaltına alınırken, 56 bin 492 TL ceza kesildi. Sürücünün aracı 60 gün trafikten men edildi.

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AA

Drift tutkunları tüm cezai işlemlere rağmen durmak bilmiyor.

Bu kez drift görüntüleri İstanbul'dan...

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün Başakşehir ilçesi Şelale Caddesi'nde drift yaptığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Sürücü gözaltına alındı

Ekiplerin çalışmaları sonucunda plaka bilgilerinden kimliği belirlenen araç sürücüsü T.B. polislerce gözaltına alındı.

56 bin 492 TL ceza kesildi

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "drift yapmak", "yönetmelikteki nitelik ve ölçülere aykırı plaka takmak", "geçici iptal olan sürücü belgesi ile araç kullanmak", "abart egzoz", "film cam" ve "araçlardan bir şey atmak ve dökmek" maddelerinden 56 bin 492 lira para cezası kesildi.

Ayrıca T.B'nin sürücü belgesine son 5 yıl içerisinde hakkında 7 kez 5 alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldığı ve sürücü belgesinin 2042'ye kadar geçici iptal edildiği belirlendi.

Araç trafikten men edildi

Sürücünün kullandığı 34 FNL 966 plakalı otomobil 60 gün trafikten men edildi.

Sürücü T.B, trafik güvenliğini kasten tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılması için Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)