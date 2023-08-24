İstanbul'da drift atan sürücüye cezai işlem uygulandı

Tehlikeli hareketleriyle hem kendi canlarını hem diğer sürücülerin canını hiçe sayan şehir magandaları trafikte tehlike saçıyor.
İnsan hayatını tehlikeye atan sürücüler tek tek tespit ediliyor.
Tehlikeli manevralar, cezasız da kalmıyor.
Ancak caydırıcı olarak görmeyenler, benzer manzaralar ortaya çıkarmaya devam ediyor.
Drift atan sürücü tespit edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslara yönelik bugün denetim gerçekleştirdi.
Yapılan denetimlerde saat 11.30 sıralarında Ümraniye İlçesi 23 Nisan Caddesi üzerinde drift attığı belirlenen aracın plaka bilgisinden araç sürücüsünün M.G. olduğu tespit etti.
20 bin 342 TL cezai işlem
Tespit edilen şahıs yakalanarak, drift maddesinden 20 bin 342 TL cezai işlem uygulandı.
Ehliyeti 60 gün alındı
Sürücünün ehliyeti 60 gün süre ile geri alınarak araç trafikten men edildi.