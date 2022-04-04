İstanbul'da drift paylaşımı pahalıya patladı

İstanbul'da drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan S.K.'ye 9 bin 321 para cezası kesilirken ehliyetine de el konuldu.

Son dönemde sık sık gündeme gelen trafik magandalarının drift görüntülerinden biri daha ceza ile sonuçlandı.

Pendik'te aracıyla drift yapan S.K., görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, paylaşım üzerine harekete geçti.

9 BİN LİRA CEZA

Sürücü S.K. yakalandı. S.K.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken aracı da 2 ay boyunca trafikten menedildi. S.K.'ye; "drift" ve "gece sis ışıklarını sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak" suçlarından toplam 9 bin 321 lira idari para cezası kesildi.

Pendik'te drift yaptığı anları paylaştı VİDEO











