İstanbul'da düğün konvoyu magandaları otoyolda terör estirdi: Tepki gösteren kişiyi darbettiler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bu akşam saatlerinde İstanbul'da, İstoç'un Kuzey Marmara Otoyolu-Mahmutbey ayrımında, iddiaya göre otoyolda seyreden düğün konvoyu, yolu trafiği tehlikeye atacak şekilde kapattı.

SÜRÜCÜ YOLUN KAPATILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Duruma tepki gösteren bir sürücü, konvoydaki sürücülerle yaşanan tartışma sonucunda, otoyol ayrımında aracını kenara çekti.

Sürücünün durduğunu gören düğün konvoyundakiler ise toplu bir şekilde, tepki gösteren sürücünün üzerine yürüdü.

TEPKİ GÖSTEREN SÜRÜCÜYE LİNÇ GİRİŞİMİ

Gerginliğin bir anda büyümesi ile tartışma adeta linç girişimine dönüştü.

Tepki gösteren sürücü, konvoydakiler tarafından darbedildi.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Sürücünün darbedildiği esnada silahların ateşlendiği duyuldu.

Duyulan silah sesinin sonucunda herhangi birinin kurşunların hedefi olup olmadığı ise bilinmiyor.

Olay anı, vatandaş kamerası tarafından kayıt altına alınarak EnSonHaber WhatsApp ihbar hattımıza iletildi.

Sizler de haber değer olduğuna inandığınız olaylarla ilgili olarak WhatsApp ihbar hattımız üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.