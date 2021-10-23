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    İstanbul'da düğün konvoyu yolu kapatıp horon oynadı

    Acıbadem'de yol kapatarak horon oynayan magandaların görüntüleri kameralara yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2021 - 18:25
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    İstanbul'da düğün konvoyu yolu kapatıp horon oynadı

    Düğün konvoylarının kuralları hiçe sayarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı ve çevreyi rahatsız ettiği olaylara bir yenisi daha etklendi.

    Magandaların umarsız tavırları bu kez İstanbul'da kameralara yansıdı.

    TRAFİĞİ DURDURUP HORON OYNADILAR

    Acıbadem'de bir düğün konvoyu, akan trafiği geçişe kapattı.

    Araçlardan inen düğün sahipleri son ses açtıkları müzik eşliğinde horon oynamaya başladı.

    İstanbul'da düğün konvoyu yolu kapatıp horon oynadı VİDEO

    İstanbul da düğün konvoyu yolu kapatıp horon oynadı #1

    İstanbul da düğün konvoyu yolu kapatıp horon oynadı #2

    İstanbul da düğün konvoyu yolu kapatıp horon oynadı #3

    Çevredekilerin bakışlarını umursamadan horona duran magandaların görüntüleri WhatsApp hattımıza geldi.

    Siz de haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri bize gönderebilirsiniz.

    İstanbul da düğün konvoyu yolu kapatıp horon oynadı #4

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