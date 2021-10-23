Acıbadem'de yol kapatarak horon oynayan magandaların görüntüleri kameralara yansıdı.

Düğün konvoylarının kuralları hiçe sayarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı ve çevreyi rahatsız ettiği olaylara bir yenisi daha etklendi.

Magandaların umarsız tavırları bu kez İstanbul'da kameralara yansıdı.

TRAFİĞİ DURDURUP HORON OYNADILAR

Acıbadem'de bir düğün konvoyu, akan trafiği geçişe kapattı.

Araçlardan inen düğün sahipleri son ses açtıkları müzik eşliğinde horon oynamaya başladı.

İstanbul'da düğün konvoyu yolu kapatıp horon oynadı VİDEO

Çevredekilerin bakışlarını umursamadan horona duran magandaların görüntüleri WhatsApp hattımıza geldi.

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