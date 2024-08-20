İHA

İstanbul'un ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde düğün konvoyundaki araçlar diğer araçların geçmesini engelleyerek atmıştı.

Drift atan araç sürücüsü S.C.B., polis ekipleri tarafından yakalandı.

32 BİN LİRA CEZA

Sürücüye drift atmaktan 32 bin 223 lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi.

Ayrıca araç da 2 ay süre ile trafikten men edildi.

Sürücü S.C.B.'nin hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)