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İstanbul'da düğün konvoyunda drift yapan sürücü 32 bin lira ceza yedi

İstanbul'da düğün konvoyunda drift yapan sürücü 32 bin lira ceza yedi İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 32 bin 223 lira idari para cezası uygulanırken şahsın sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi.