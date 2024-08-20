İHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Kıbrıs Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde düğün konvoyundaki araçlar diğer araçların geçmesini engelleyerek drift atmıştı.
Drift atan araç sürücüsü S.C.B., polis ekipleri tarafından yakalandı.
32 BİN LİRA CEZA
Sürücüye drift atmaktan 32 bin 223 lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgesi 60 gün süre ile geçici olarak iptal edildi.
Ayrıca araç da 2 ay süre ile trafikten men edildi.
Sürücü S.C.B.'nin hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış