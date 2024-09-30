İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi’nde düğün konvoyunun yolda ilerlediği sırada, bir grup çocuk aracın önünü keserek bahşiş istedi.
Bu sırada konvoyda bulunan 2 araçtan havaya ateş açıldı.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonrasında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. M.A.A. ve Y.D. oldukları belirlenen 2 şüpheli, olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.
CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
Şüpheliler hakkında trafiği tehlikeye atmaktan cezai işlem uygulanırken, 2 kişi 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.
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