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İstanbul'da düğün konvoyunda yolu kesip drift attı

İstanbul'da düğün konvoyunda yolu kesip drift attı Arnavutköy ilçesinde düğün konvoyu yapan bir grup, diğer araçların geçişine izin vermeyecek şekilde yolu keserek drift yaptı. Bir otomobil sürücüsünün, saniyelerce kendi etrafında dönerek drift attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.