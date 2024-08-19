İstanbul'da düğün konvoyunda yolu kesip drift attı
İHA

Dün akşam saatlerinde Arnavutköy’de bulunan Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, düğün konvoyu nedeniyle peş peşe araçlar sıralandı.

Araçlar kavşakta, diğer araçların geçmesini engelleyerek durdu ve attı.

ARAÇLARA ÇARPACAKTI

Bir otomobil sürücüsünün saniyelerce kendi etrafında dönerek drift attığı anlar, başka bir içerisinde bulunan vatandaş tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, drift atan otomobil sürücüsünün diğer araçlara çarpmak üzereyken durduğu görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)