İstanbul'da düğün konvoyunda yolu kesip drift attı

İHA
Dün akşam saatlerinde Arnavutköy’de bulunan Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, düğün konvoyu nedeniyle peş peşe araçlar sıralandı.
Araçlar kavşakta, diğer araçların geçmesini engelleyerek durdu ve drift attı.
ARAÇLARA ÇARPACAKTI
Bir otomobil sürücüsünün saniyelerce kendi etrafında dönerek drift attığı anlar, başka bir araç içerisinde bulunan vatandaş tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, drift atan otomobil sürücüsünün diğer araçlara çarpmak üzereyken durduğu görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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