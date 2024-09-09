Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da düğünde ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada

İstanbul'da düğünde ortalık savaş alanına döndü: O anlar kamerada Esenyurt ilçesinde bir düğünde ortalık savaş alanına döndü. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.