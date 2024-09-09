İHA

Düğün magandaları yine sahnede...

İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde olaysız şekilde başlayan düğünde, iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışmada ortalık savaş alanına döndü.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönerken, çok sayıda ekibi olaya müdahale etti.

KAMERALARA YANSIDI

Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör