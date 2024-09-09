İHA
Düğün magandaları yine sahnede...
İstanbul Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde olaysız şekilde başlayan düğünde, iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışmada ortalık savaş alanına döndü.
POLİSLER MÜDAHALE ETTİ
Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönerken, çok sayıda polis ekibi olaya müdahale etti.
KAMERALARA YANSIDI
Ara sokaklara taşan olay sonrasında düğün iptal edilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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