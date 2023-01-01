2 fırıncı arasındaki husumet, kanlı bitti. Dükkan basan Emram M., Samet M. tarafından 9 kez bıçaklandı. Olay anları güvenlik kamerası ile kaydedildi.

İstanbul’da, Kağıthane ilçesine bağlı Çağlayan’da geçtiğimiz salı günü saat 11.00 sıralarında, fırıncılık yaptıkları belirlenen Samet T. (17) ile Emram M. (23) arasında iş nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Samet T. marketlere ekmek dağıttığı esnada karşı taraftaki Emram M. iddiaye göre önce tehdit etti, ardından, Samet T.’nin bulunduğu iş yerini otomobille gelerek bıçakla bastı.

İçeriye girmeye çalışan Emram M., Samet T.’ye saldırmak istediği esnada ağabeyi Oğuzhan T. tarafından darbedildi.

O esnada eline bıçak geçiren Samet T., fırını basan Emram M.’yi göğüs, sırt ve bacaklarından 9 kez yaraladı.

Yaşanan anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaya olarak kaçtı yere yığıldı

Yaya olarak kaçmaya başlayan Emram M., caddeye geldiğinde daha fazla dayanamayarak yere yığıldı. Emram M.’yi kanlar içerisinde gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Emram M., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İstanbul’da dükkan basan fırıncı, 9 kez bıçaklandı ViDEO

Kullandığı bıçakla yakalandı

Olayın ardından gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Samet T.’yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan Samet T. emniyette ifadesinin alınması ve kasten yaralama suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Samet T. adliyeye sevk edildi.