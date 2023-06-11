AA

İstanbul'un Başakşehir ilçsei Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Akşam saatlerinde çıkan yangına müdahale gece boyunca sürdü.

İstanbul'daki fabrika yangını 2 gündür söndürülemedi

Binada çökme yaşandı

İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

İstanbul'daki fabrika yangını 2 gündür söndürülemedi

18 saattir süren yangın

Dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Farklı ilçe ve istasyonlardan itfaiye ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken ayrıca TOMA'lar da fabrika önünde bekliyor.

İstanbul'daki fabrika yangını 2 gündür söndürülemedi

Farklı ürün ve hammaddeler var

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana gelirken, bazı katlarda alevli yangın sürüyor.