İstanbul'da dur ihtarına uymayarak polisi şehit eden zanlı tutuklandı

İHA
İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi’nde, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timlerince gerçekleştirilen denetime şüpheli bir motosiklet takılmıştı.
Dur ihtarına uymadı: Polisin ölümüne neden oldu
Polis memuru Alp Efe Bekit, Osman Boyraz’ın (21) sürücüsü olduğu 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak için ihtarda bulunmuş, sürücü ise polisi görmesine rağmen 'dur' ihtarına uymayarak aracını üzerine sürüp polise çarpmıştı.
Adliyeye sevk edildi
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Osman Boyraz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Tutuklandı
Boyraz, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.