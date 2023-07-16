İHA

İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi’nde, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli timlerince gerçekleştirilen denetime şüpheli bir motosiklet takılmıştı.

Dur ihtarına uymadı: Polisin ölümüne neden oldu

Polis memuru Alp Efe Bekit, Osman Boyraz’ın (21) sürücüsü olduğu 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak için ihtarda bulunmuş, sürücü ise polisi görmesine rağmen 'dur' ihtarına uymayarak aracını üzerine sürüp polise çarpmıştı.

İstanbul'da dur ihtarına uymayarak polisi şehit eden zanlı tutuklandı

Adliyeye sevk edildi

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Osman Boyraz, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

İstanbul'da dur ihtarına uymayarak polisi şehit eden zanlı tutuklandı

Tutuklandı

Boyraz, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, ‘Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.