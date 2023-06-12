İstanbul'da duraktaki İETT otobüsünü çaldı Durakta park halindeki İETT otobüsünü çalan Mustafa K. bir süre dolaştıktan sonra Bağcılar'da park etti. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

DHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde 8 Haziran Perşembe günü, şoförünün durakta sıra beklerken park ettiği İETT otobüsü çalındı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüphelinin otobüsü çaldığı ve dolaştığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

Görüntülerinde çalınan otobüsün duraktan hızla ayrıldığı görüldü.

Turlayıp Bağcılar'da park etti

Kamera görüntülerinden otobüsü takip eden ekipler, bir süre sonra otobüsü Bağcılar'da terk edilmiş olarak buldu.

Polis, şüphelinin otobüsü park ettiği anları gösteren güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı.

Görüntülerde şüphelinin ara sokakta geri geri gelerek otobüsü park ettiği, bir süre içinde oyalandıktan sonra oradan ayrıldığı görüldü.

Bağcılar'da yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliği tespit ettikleri şüpheli Mustafa K.'yi Bağcılar'da gözaltına aldı.

Şüphelinin daha önceden 9 suç kaydı olduğu, ayrıca 1 aranmasının bulunduğu öğrenildi.

Neden çaldığını söylemedi

Poliste sorgulanan şüphelinin, belediye otobüsünü neden çaldığını söylemediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.