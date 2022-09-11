İstanbul'da düşen saksı, yürekleri ağza getirdi

İki arkadaş sohbet ederken, evin balkonundaki saksı yere düştü. Ölümle burun buruna gelen arkadaşların yaşadığı panik, kameraya yansıdı.

Balkondan yere düşen saksı, ölüm tehlikesine yol açtı.

İstanbul Sultangazi'de yaşanan olayda, Bünyamin Uğurel, sokakta kendisini bekleyen arkadaşı Mehmet Özcan'ın yanına geldi.

Panik ve şaşkınlık bir arada

İki arkadaş kaldırımda konuşurken, beş katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundaki saksı düştü.

Düşen saksı, iki arkadaşın kafalarına az bir mesafeden geçti. Uğurel ve Özcan, önce panikledi, sonra da şaşkına döndü.

"Kafamıza da düşebilirdi"

Korku dolu anları anlatan Uğurel, "Ben esnafım. Arkadaşımdan makine yedek parçası almaya gittim. Arkadaşıma selam verdim. O ara herhalde rüzgar vurdu. Saksı ayağımızın dibine düştü. Kafamıza da düşebilirdi. Hamdolsun ucuz kurtulduk." dedi.

Sultangazi'de balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti ViDEO

"Evdeki tüm saksıları kaldırdım"

DHA'nın haberine göre, ilk başta kendilerine ateş edildiğini zannetiklerini dile getiren Uğurel, "Bunun tedbirini almak lazım, dikkat etmek lazım. Bu olaydan sonra ben şahsen evdeki tüm saksıları kaldırdım. Kimse bize kasıtlı olarak o saksıyı atmadı, rüzgarla düştü. Önemli olan o saksıyı oraya koymamak.

"O saksı adam öldürür"



Mermerlerin üzerine saksı koymayalım. Kafamıza da düşebilirdi. O saksı adam öldürür. Bilinçsiz bir şekilde kafamıza sert bir cisim düşerse, bu bizim hayatımıza mal olabilir. O günden sonra artık kaldırımda yürürken tedirgin oluyoruz. Bu bize de, çevremizdekilere de bir ders olsun." ifadelerini kullandı.