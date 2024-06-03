İstanbul'da duvarı delip kuyumcuyu soyan 2 kişi gözaltına alındı Duvarı delerek kuyumcu kasasına ulaşan ve 4 kilogram altın çalan 2 hırsız, ihbar üzerine inceleme başlatan polis ekipleri tarafından yakalandı.

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DHA

İstanbul'da ilginç hırsızlık olayı...

Bahçelievler'de kuyumcu dükkanı olan K.A., 20 Mayıs Pazartesi günü iş yerine geldiğinde çelik kasanın içinde bulunan yaklaşık 4 kilogram altının çalındığını fark etti.

K.A., hemen polise giderek şikayette bulundu.

Betonu delip altınları çaldılar

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, şüphelilerin, kuyumcunun bulunduğu yerin alt katında bulunan dükkanı kiraladıklarını, ardından buradan açtıkları delikle kasaya ulaştıklarını tespit etti.

Açtıkları delikten altınları çalan şüphelilerin daha sonra kaçtıkları belirlendi.

O anlar kameraya yansıdı

İş yeri güvenlik kameraları incelendiğinde, şüphelilerin tam olarak kasanın altını deldikleri bu sırada çıkan kıvılcımların görüntülere yansıdığı görüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri Esat İ. (48) ile Mahmut Can Y.'yi (21) gözaltına aldı.

Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)