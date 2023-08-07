DHA
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kaza meydana geldi.
Cadde üzerinde bulunan hurda alım noktasından dönüş yapmaya çalışan kamyonete aynı yönde ilerleyen cip çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdacı kamyoneti devrilirken, araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
İlk müdahaleyi onlar yaptı
Yaralılara ilk müdahale o esnada eğitime giden arama kurtarma ekibi tarafından yapıldı.
Önlerinde gerçekleşen kazayı gören ve deprem bölgesinde de uzun süre görev yapan ekip, araçlarda yangın çıkabilme ihtimaline karşı harekete geçti.
Önlem alındı
Bunun üzerine cadde üzerinde oluşabilecek başka bir kazayı önlemek amacıyla da tedbirler aldı.