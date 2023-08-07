İstanbul'da eğitime giden arama kurtarma ekibi, gördükleri kazaya müdahale etti Arnavutköy ilçesinde arama kurtarma tatbikatına giden ekip, yolda kazayla karşılaştı. Bunun üzerine ilk müdahale ekipten geldi.

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DHA

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kaza meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan hurda alım noktasından dönüş yapmaya çalışan kamyonete aynı yönde ilerleyen cip çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdacı kamyoneti devrilirken, araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İlk müdahaleyi onlar yaptı

Yaralılara ilk müdahale o esnada eğitime giden arama kurtarma ekibi tarafından yapıldı.

Önlerinde gerçekleşen kazayı gören ve deprem bölgesinde de uzun süre görev yapan ekip, araçlarda yangın çıkabilme ihtimaline karşı harekete geçti.

Önlem alındı

Bunun üzerine cadde üzerinde oluşabilecek başka bir kazayı önlemek amacıyla da tedbirler aldı.