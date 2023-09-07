Alkollü vatandaşlar sık sık olaylara karışıyor.
Son olarak İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Gece 03.30 sıralarında bölgedeki bir eğlence mekanının otoparkında tansiyon yükseldi.
Müşteriler ile korumalar birbirine girdi
Alkollü oldukları gerekçesiyle eğlence mekanına alınmayan 2 müşteri ile mekanın güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşterilerden biri silahıyla korumaya ateş ederek otomobile binip kaçmaya çalıştı.
Silahlar konuştu
Hafif şekilde yaralanan koruma ise otomobile ateş etti. Otomobildeki müşterilerden biri yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı koruma ile saldırgan gözaltına aldı.
O anlar kamerada
Silahlı müşterinin ifadesi alınmasının ardından serbest kaldığı öğrenilirken koruma ise adliyeye sevk edildi.
Çatışma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)