İstanbul'da eğlence mekanına alınmayan alkollü müşteriler olay çıkardı Gece saatlerinde bir eğlence mekanına girmeye çalışan 2 alkollü müşteri, içeri alınmayınca korumalarla tartışmaya başladı. Silah seslerinin yükseldiği olay kameralara yansıdı.

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DHA

Alkollü vatandaşlar sık sık olaylara karışıyor.

Son olarak İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Gece 03.30 sıralarında bölgedeki bir eğlence mekanının otoparkında tansiyon yükseldi.

Müşteriler ile korumalar birbirine girdi

Alkollü oldukları gerekçesiyle eğlence mekanına alınmayan 2 müşteri ile mekanın güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müşterilerden biri silahıyla korumaya ateş ederek otomobile binip kaçmaya çalıştı.

Silahlar konuştu

Hafif şekilde yaralanan koruma ise otomobile ateş etti. Otomobildeki müşterilerden biri yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı koruma ile saldırgan gözaltına aldı.

O anlar kamerada

Silahlı müşterinin ifadesi alınmasının ardından serbest kaldığı öğrenilirken koruma ise adliyeye sevk edildi.

Çatışma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)