İstanbul'da eğlence mekanına alınmayan saldırganlar 1 kişiyi öldürdü Bağcılar'da içeri alınmadıkları eğlence mekanına kurşun yağdırarak bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladıkları iddia edilen 4 şüpheli polis tarafından yakalanırken o anlara ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.

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DHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi, 15 Temmuz Caddesi üzerinde eğlence mekanına girmek isteyen kişiler, kapıda bekleyen görevli tarafından içeri alınmadı.

Kapıda yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler eğlence mekanının önünden ayrıldı.

Kısa bir süre sonra geri dönen şüpheliler, kapı önünde bekleyenlere kurşun yağdırdı. Olay sırasında eğlence mekanında garson olarak çalıştığı öğrenilen 35 yaşındaki Mehmet Bamyacı hayatını kaybetti.

Tunç Karagöz ise, hafif şekilde yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı.

O anlar kamerada

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayet anının saniye saniye kaydedildiği güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, bir otomobille eğlence mekanının önüne gelen şüphelilerin kapıda bulunanların üzerine ateş açtıkları, ardından da hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

4 saldırgan yakalandı

Polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek olayla ilgili 4 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler Yunus Emre T., Özgür İ., Mehmet S. ve Eyüp E. önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, eğlence mekanı çalışanlarının kapıda kendilerini dövdükleri, ardından da sopalarla vurarak araçlarına hasar verdiklerini iddia ettiği öğrenildi.

2 kişi tutuklandı

Şüpheliler, mekan önünde kavga ettiklerini ancak oraya ateş açan kişilerin kendilerinin olmadığını da iddia etti.Poliste sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Yunus Emre T. ve Özgür İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Mehmet S. ile Eyüp E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)