İstanbul'da ehliyetsiz yakalanan kadın sürücü zor anlar yaşattı: 'Almanya'da böyle polis yok' Beşiktaş ilçesinde dün geç saatlere kadar süren trafik denetiminde ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücü ve arkadaşları uzun süre araçtan inmeyerek direndi. İkna edilen kadın, "Böyle polis olamazsınız" şeklinde tepki gösterdi.

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DHA

Dün gece yurt genelinde ekipler denetim gerçekleştirdi.

Yeni yıl kutlamaları kapsamında binlerce vatandaş alkollü şekilde yollara düştü.

Kazaların önüne geçmek adına ekipler uygulama noktası oluşturarak sürücüleri tespit etti ve ceza kesti.

Bunun bir örneği de İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşandı.

'Dur' ihtarına uymayan kadın sürücü zor anlar yaşattı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yılbaşı tedbirleri kapsamında Ortaköy'de yaptıkları denetimde, 'dur' ihtarına uymayan sürücü nedeniyle zor anlar yaşadı.

Denetim noktasına giren otomobilin kadın sürücüsü durmayınca, otomobili çevreleyen polisler camı yumruklayarak defalarca kez uyarıda bulundu.

Asılsız iddiayla polise direndi

Otomobil polisler tarafından güçlükle durdurulurken, bu kez de otomobil sürücüsü araçtan inmemek için direndi.

Polis ekipleri, sürücüye, "Kontağı kapatın ve aşağı inin." şeklinde uyarıda bulunmasına rağmen olumsuz yanıt aldı.

"Siz beni tehdit ettiniz." diyerek polise tepki gösteren sürücü, "Durmazsan seni döverim dedi bana." şeklinde bir bahane ile aracın kontağını kapatmayarak polise uzun süre direndi.

Sürücünün uzun süre direnmesi üzerine kadın polis memuru istendi. Sürücü, kadın polislerin çabaları ile ikna edildi.

"Almanya'da böyle polis yok"

Bu kez de alkol testinden önce sürücü ve yanındaki arkadaşları polisle tartıştı. Sürücünün arkadaşı, "Ayıp denen bir şey var. Almanya'da böyle polis yok. Böyle polis olamazsınız." şeklinde tepki göstererek polis memurlarının üzerine yürüdü.

Araya kadın polisler girdi.

Sürücü ehliyetsiz yakalandı

Uzun süren tartışmaların ardından sürücünün alkol testi gerçekleştirildi.

Sürücünün alkolü çıkmazken, ehliyetsiz olduğu ve otomobilin sigortasının olmadığı belirlendi. Sürücüye uygulanan cezanın ardından otomobil otoparka çekildi.

Polisin denetimi sabah saatlerine kadar sürdü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)