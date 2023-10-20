İstanbul'da ekiplerin ceza yazdığı ATV'deki yolcudan tehdit: Siyasete giriyorum kameranı kapat Kadıköy’de düzenlenen denetimde kask takmadığı için durdurulan ATV’deki kadın yolcu, ceza kesileceğini anlayınca öfkelendi. Ekiplere tepki gösteren kadın, “Kameranı kapatır mısınız? Siyasete giriyorum sana yapacağımı biliyorum” dedi.

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DHA

Hemen her gün yaşanan kazaların önüne geçmek adına denetimler sürüyor.

Ekipler, İstanbul'un en yoğun olan bölgelerinde uygulama noktası oluşturuyor.

Bu kapsamda Kadıköy'de bir denetim daha gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ve resmi ekipler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerinin kural ihlallerini inceledi.

15 motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Denetimlerde, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin yaya yollarında kullanılması, kask kullanımı, yaya ve trafik güvenliği açısından yapılan ihlaller kontrol edildi.

Kurallara uymayan 15 motosiklet sürücüsüne toplam 9 bin 564 lira ceza yazıldı.

Denetimlerde, sürücülere kask, eldiven ve koruyucu ekipman takmaları konularında uyarılarda bulunuldu.

Kadın yolcudan tepki

Denetimler sırasında kaskı takılı olmadığı için durdurulan ATV sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

ATV'deki kadın yolcu, görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi.

"Siyasete giriyorum kimliğini ver bana"

Tehditler savuran kadın, "Çekme, kameranı kapatır mısın? Siyasete giriyorum. Kimliğini ver bana. Ben de sana yapacağımı biliyorum. Memur bey bunun kimliğini alır mısın..." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)