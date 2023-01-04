İstanbul'da, ekmek fırını içinden 112 kilo 500 gram eroin çıktı

Hollanda’ya yük taşıdığı belirlenen bir tıra düzenlenen operasyonda, ekmek pişirme fırını içerisine gizlenmiş 112 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

10-29 Aralık 2022 tarihleri arasında uyuşturucuya dayalı suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde iki ilçede narkotik madde ticareti suçuyla bağlantılı olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

İHA’nın haberine göre; Hollanda’ya yük taşıdığı belirlenen bir tır, Esenyurt gişelerde durdurularak arandı.

Hassas burunlu dedektör köpekle yapılan aramalarda, ekmek pişirme fırının içindeki tuğlaların arkasına zulalanmış 112 kilo 550 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda, sürücü yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelere el konuldu.

Operasyon genişletildi

Operasyonun genişletilmesi ile 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Bahçelievler’de bir adreste ise 23 kilo 810 gram civarında extacynin bazı maddelerle kimyasal değişikliğe uğratılmamış hali olarak bilinen MDMA türü uyuşturucu, 3 kilo 560 gram kokain ve 1 kilo 590 gram toz extacy bulundu. 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

140 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Her iki ilçede toplam 141 kilo 51 gram uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

3 şüpheli serbest bırakıldı

Şüphelilerden 4’ü hakkında sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

3 şüphelinin ise serbest bırakıldığı kaydedildi.