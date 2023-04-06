İstanbul’da El Kaide ve DEAŞ operasyonu İstanbul polisi, El Kaide ve DEAŞ’a yönelik baskınlar yaptı. Operasyonlarda yakalanan 16 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

DEAŞ, El Kaide, dini istismar eden benzeri terör örgütleri, çatışma bölgeleri ile İstanbul’da irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen yabancılara yönelik geniş çaplı bir araştırma yapıldı.

Sabaha karşı operasyon yapıldı

İstanbul Terörle Mücadele ekiplerince yakın takip altında tutulan ve Yabancı Terörist Savaşçı olarak nitelendirilen söz konusu şüphelilerin yakalanması için bu sabaha karşı operasyon düzenlendi.

16 yabancı uyruklu yakalandı

Megakentin 7 ilçesindeki 14 farklı adrese yönelik eş zamanlı yapılan baskınlarda, örgütlerle bağlantılı olduğu ileri sürülen 16 yabancı yakalandı.

Baskın sırasında çok sayıda dijital malzemeye de el konuldu.

Sorgulanacaklar

Gözaltına alınan bu şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Şüphelilerin sorgusuna ilerleyen saatlerde başlanacağı öğrenildi.