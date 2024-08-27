İstanbul'da 'elektrik ustasıyım' diye girdiği evleri soydu Üsküdar'da kendisini elektrik ustası olarak tanıtıp girdiği evlerde hırsızlık yapan Çetin A.'nın aynı yöntemle 34 evi soyduğu anlaşıldı. Kısa sürede yakalanan hırsız tutuklandı.

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DHA

İstanbul'da kendini elektrik ustası olarak tanıtan bir şüpheli, girdiği evleri elini kolunu sallayarak soydu.

Şüphelinin Üsküdar'da evlerini girdiği 3 mağdur, durumu anlayınca polise başvurdu.

'ELEKTRİK USTASIYIM' DEDİ EVLERİ SOYDU

Evlerindeki elektrik arızasını gidermek için gelen ve kendisini usta olarak tanıtan kişi tarafından soyulduğunu söyleyen birçok kişinin ihbarı üzerine harekete geçildi.

KAMERALARA YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada, şüphelinin hırsızlık sonrasında kaçarken güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edildi.

Görüntülerde şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra zaman zaman arkasını kontrol ederek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

ÇALDIĞI EŞYALARLA YAKALANDI

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda Çetin A. gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinden yaptığı son hırsızlıkta çaldığı 4 bin 590 lira nakit parayla, 2 adet altın küpe, 1 adet taşlı yüzük, bir alyans, 1 altın zincir kolye ele geçirildi.

AYNI YÖNTEMLE 34 EVİ SOYDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliğinde ifadesi alınan Çetin A.’nın poliste daha önceden 54 suç kaydı olduğu, bir dosyadan da arandığı ortaya çıktı.

Şüphelinin Anadolu yakasında aynı yöntemle 34 ayrı hırsızlık olayının faili olduğu da ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)