İstanbul'da elleri kelepçeli şahsın macerası evin camında son buldu... Kelepçeli olarak götürüldüğü hastaneden kaçan şahsı, saklandığı evin sahibi şikayet etti. Bölgeye gelen polis, şahsı evin camında kıskıvrak enseledi.

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İHA

İstanbul Pendik'te bir kaçma hikayesi daha kısa sürdü...

Elleri kelepçeli bir halde götürüldüğü hastaneden kaçan ve henüz ismi öğrenilemeyen şahıs, Batı Mahallesi'nde bir eve saklandı.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ekipleri gören şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalıştı.

Mahalleli sokağa döküldü

Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla şahıs, evin camında asılı kaldı. Bina sakinlerinden biri, balkon demirinden tutunan şahsa ellerini bırakması için sopayla vurdu. Olayı gören mahalleli sokağa döküldü.

Kelepçesi açılan şahıs bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri, tenteden aldıkları şahsı polis ekiplerine teslim etti. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)