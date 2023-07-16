İstanbul'da engelli adamın emanet ettiği akülü tekerlekli sandalyesi çalındı Beyoğlu’nda 2 şahıs, engelli taklidi yaparak bedensel engelli kişi tarafından kendilerine emanet edilen akülü tekerlekli sandalyeyi çaldı.

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İHA

İstanbul Beyoğlu'nda geçtiğimiz hafta cuma günü saat 09.30 sıralarında Bostan Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonunda arkadaşıyla görüşmek için Güngören Merter’den Beyoğlu’na gelen yüzde 93 bedensel engelli Serdar Omur’un (37) akülü tekerlekli sandalyesi arızalandı.

Yaşanan arızanın ardından Serdar Omur, akaryakıt istasyonuna giderek yardım istedi.

Yardım edeceğini söyleyen Mustafa D.’ye akülü aracı teslim eden Omur, ardından taksiye binerek oradan ayrıldı.

Engelli taklidi yaparak akülü tekerlekli sandalyeyi çaldı

Serdar Omur’un olay yerinden ayrılmasıyla birlikte Mustafa D., arkadaşı Aykut K. ile birlikte engelli taklidi yaparak akülü tekerlekli sandalyenin üzerine oturarak gözden kayboldu.

Yaşananlar ise anbean kameralara yansıdı. Yaşanan olayın ardından Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Büro ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kısa sürede şahısların kimliklerini tespit etti.

Hırsız yakalandı

Devam eden çalışmalarda Aykut K. yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa D.’yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Emniyette ifadesi alınan şahıs, akülü sandalyenin yerini söylemedi. İşlemleri tamamlanarak “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlem yapılan Aykut K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

"Günlerdir yatağa bağlıyım"

Akülü tekerlekli sandalyesi çalınan Serdar Omur, “Ben yüzde 93 ağır engelli bir vatandaşım. Geçen hafta engelli aracımın arıza vermesinden dolayı benzinlikten yardım istedim. Orada bulunan bir vatandaş bana yardım etmek istedi. Ben taksiye bindim ve engelli aracımı bana yardım etmek isteyen kişiye emanet ettim. Emanet ettiğim şahıs engelli aracımı çaldı. Durumu yetkililere bildirdik. Zaten kameralarda çalan arkadaş görünüyor. Çalan vatandaşa buradan sesleniyorum. Engelli aracımı nereye koyduysan, kime verdiysen, kime sattıysan yerini bildir. Sen de bir insan evladısın ve ben mağdurum. Günlerdir yatağa bağlıyım, kendi işlerimi yapamıyorum. O sandalye benim elim ayağım. Kasımpaşa’da aracımı gören olursa mutlaka haber versin” dedi.