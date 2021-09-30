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    İstanbul'da eşine elbise siparişi veren adam dolandırıldı

    Sosyal medya üzerinden eşine elbise siparişi veren adam, gelen kız çocuğu elbise karşısında şoke olup firmaya ulaşmayı denedi. Dolandırıldığını anlayan adam, şikayetçi oldu.
    • İHA
    • 30.09.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 10:20
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    İstanbul'da eşine elbise siparişi veren adam dolandırıldı

    İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde esnaflık yapan bir çocuk babası Bedri Aslan, eşine elbise almak istedi.

    Aslan, sosyal medyada gördüğü giyim sayfası üzerinden iki elbiseyi eşine almak için sipariş verdi.

    Üç gün sonra verdikleri sipariş kargo çalışanı aracıyla kapıya gelirken, Aslan kapıda ödeme yöntemiyle 240 TL para ödedi.

    KIZ ÇOCUĞU ELBİSESİYLE KARŞILAŞTI

    Aslan ise iki poşet içine koyulmuş kargoyu açtığında şok yaşayarak, bir tane kız çocuk elbisesi ile karşılaştı. Neye uğradığını şaşıran adam, önce kargo elemanını aradı ancak kendisinin bilgisi olmadığını söyledi.

    MESAJLARI OKUNDU ANCAK CEVAP VERİLMEDİ

    Daha sonra elbiseyi aldığı sosyal medya sayfasına telefonla ulaşan Bedri Aslan, mesajların okunduğunu ancak cevap verilmediğini söyledi. Bunun üzerine Aslan, sayfa hakkında ‘dolandırıcılıktan’ suç duyurusunda bulundu.

    İstanbul'da eşine elbise siparişi veren adam dolandırıldı VİDEO


    İstanbul da eşine elbise siparişi veren adam dolandırıldı #1

    ELBİSE BEĞENDİ, ÇOCUK ELBİSESİ GELDİ

    Hem kendisinin hem de eşinin üzüldüğünü ve şok yaşadıklarını anlatan Bedri Aslan, "Ben eşime internet üzerinden iki takım elbise beğendim, siparişini verdim. Sipariş verdikten 3 gün sonra bugün kargo geldi. Açtıktan sonra çıkan bir tane çocuk elbisesi. Aradık hiçbir şekilde cevap vermiyorlar.

    Hiçbir şekilde cevap vermiyorlar, mesajlara cevap vermiyor, mesajlar görülüyor ama cevap vermiyorlar. Ben de bunların dolandırıcı olduğunu ve insanları kandırdığını anladım. Başka vatandaşların mağdur olmaması, dolandırılmaması için kargonun bu paketi açması lazım.

    Açamayız diyor ama insanlar dolandırılıyor. 240 TL falan ödedim, parası çok önemli değil ama insanlar mağdur olmasın, niye böyle yapıyorlar. Şimdi eşim de sevinmişti, o da üzüldü, ben de üzüldüm. Şikayette bulunacağım." diye konuştu.

    İstanbul da eşine elbise siparişi veren adam dolandırıldı #2

    İstanbul da eşine elbise siparişi veren adam dolandırıldı #3

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