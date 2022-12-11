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    İstanbul'da eşine tokat atan adama meydan dayağı

    Büyükçekmece'de eşine tokat atan adama liseli gençlerin meydan dayağı attığı anlar kameralara yansıdı.
    • 11.12.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 11.12.2022 - 11:25
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    İstanbul'da eşine tokat atan adama meydan dayağı

    İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi 10 Mayıs Mahallesi'nde sokakta karı koca arasında tartışma başladı.

    Tartışama sırasında ismi öğrenilemeyen kişi, eşine tokat attı.

    Tekme tokat dövdüler

    Olayı gören çevredeki gençler, karısına tokat atan kişiye tekme tokat saldırırken, bir kişi de yerden aldığı kaldırım taşını attı.

    Bu sırada kocasını darbedilirken gören kadın, çevredekilerle birlikte araya girerek ayırmaya çalıştı. Bir süre sonra darbedilen kişi yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

    İstanbul'da eşine tokat atan adama meydan dayağı ViDEO

    "Hanımına tokat vurmuş"

    Kavgayı ayırmaya çalışan Duran Uzun, "Ben dükkanda oturuyordum, gürültü çıktı. Baktım, genç çocuklar birisine saldırdı. 'Ne oldu' dedim 'Hanımını dövdü' dediler. Hanımına tokat vurmuş, gençler de lise öğrencileriydi herhalde. Bizde buradan defolun dedik dağıldılar" diye konuştu.

    Esenyurt'ta ise bir AVM'de bebek arabası ile ilerleyen çift tartışmaya başladı. Tartışma ilerleyince sinirlenen kişi, yanındaki kadına tokat attı.

    O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul da eşine tokat atan adama meydan dayağı #1

    İstanbul da eşine tokat atan adama meydan dayağı #2

    İstanbul da eşine tokat atan adama meydan dayağı #3

    İstanbul da eşine tokat atan adama meydan dayağı #4

    İstanbul da eşine tokat atan adama meydan dayağı #5


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