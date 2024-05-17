İstanbul'da eşini 21 bıçak darbesiyle katletti: Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 21 bıçak darbesiyle katleden zanlı hakkında mütalaa açıklanırken, sanığın eşini takip ederek arkasından yaklaştığı ve önce boğazını sonra ise vücudunun farklı yerlerini kestiği belirtildi.

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İHA

İstanbul'da korkunç kadın cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Bahçelievler’de sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi Hanife Demirci’yi (31) 21 kez bıçaklayarak öldüren Satı Mehmet Demirci’nin (34) yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Satı Mehmet Demirci hazır bulunmazken, maktulün ailesi ile taraf avukatları duruşmaya katıldı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın olaydan 1 hafta önce çocuklarını görmek için eşinin evine gittiği ve aralarında tartışma yaşandığı belirtildi.

Sürekli kavga ettikleri ortaya çıktı

Cinayetin ardından beyanı alınan maktul ve sanığın çocukları da anne ve babalarının birçok kez tartıştıklarını söyledi.

Mütalaada, sanık Satı Mehmet Demirci'nin maktul Hanife Demirci'ye birkaç kez vurduğu, mal paylaşımı konusunda husumet ve anlaşmazlıkların giderek arttığı belirtildi.

Eşini öldürmek için çocuklarını okula bırakmasını bekledi

Sanığın olay günü eşinin evinin önüne gittiği de anlatılan mütalaada, görünmemek için aracın arka koltuğunda saklandığı belirtildi.

Maktul Hanife Demirci'nin çocuklarını okula bıraktıktan sonra yürüyerek eve döndüğü esnada sanığın yanına aldığı bıçakla eşini takip ederek arkasından yaklaştığı ve önce boğazını sonra ise vücudunun farklı yerlerini kestiği belirtildi.

Mütalaada, sanık Satı Mehmet Demirci'nin maktul Hanife Demirci'yi 21 kez bıçakladığı açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanığın öldürme eyleminin, toplumun ortak bilinci, duygusu ve vicdanı tarafından hiçbir zaman onaylanamayacağını da mütalaasında belirtti.

Duruşma ertelendi

Mütalaada, sanık Demirci hakkında "eşini tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık avukatları savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 Kasım 2021 tarihinde Bahçelievler’de meydana gelen olay anlatıldı.

İddianamede, sanık Satı Mehmet Demirci ile maktul Hanife Demirci’nin 11 yıllık evli oldukları ve aralarında devam eden çekişmeli boşanma davası olduğu belirtilmişti.

21 bıçak darbesiyle eşini öldürdü

Sanık Satı Mehmet’in olay günü eşinin evden çıkmasını beklediği de iddianamede belirtilerek, maktulün çocuğunu okula bırakıp eve dönerken sanığın takip ettiği ifade edildi.

Sanığın, takip ettiği eşine arkasından yanaşıp, 21 bıçak darbesi vurduğu da iddianamede kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talep edildi

Satı Mehmet Demirci’nin, ‘eşi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)