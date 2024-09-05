İstanbul'da eşini başından vuran katil: Öldürmek istemedim Arnavutköy'de boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında başından 3 kez vurarak öldüren katil kocanın yargılandığı ilk duruşmada cumhuriyet savcısı, sanığa indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesini talep etti.

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AA

10 Ağustos tarihinde, 2 yıldır boşanma sürecinde olan Serpil Gül ile Harun Gül, Arnavutköy'de çocukların kimde kalması gerektiğiyle ilgili konuşurken tartışmaya başladı.

Çıkan tartışma sonrası Harun Gül, yanındaki silahla eşi Serpil Gül’ü sokakta kovalayarak başından silahla 3 el ateş ederek öldürdü.

Polisler gelene kadar karısının cesedinin başından ayrılmayan şahıs, linç edilmekten polis ekipleri sayesinde kurtarıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Adli tatilin bitmesinin ardından ilk kez hakim karşısına çıkan Harun Gül'ün yargılandığı ilk duruşmada cumhuriyet savcısı, sanığa indirim uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesini talep etti.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Harun Gül, maktulün ailesi ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

"KASTEN ÖLDÜRME NİYETİNDE DEĞİLDİM"

Kimlik tespiti sonrası savunması alınan sanık Gül, maktulü "kasten öldürme" niyetinde olmadığını iddia etti.

Ruhsatsız silahını 2021'de Eminönü'nden 3 bin liraya aldığını savunan sanık, "Eşime boşanma davası açtım. Yaklaşık 2 yıl sürdü. Eşim devlet korumasındaydı, nerde kaldığını bilmiyordum. Olaydan 7-8 ay öncesine kadar hiç görüşmedim. Telefonla beni arayarak çocukları özlediğini söyledi. Çocukların velayeti bendeydi." dedi.

Gül, eşiyle olay gününden önce yaklaşık 3 aydır görüşmediklerini, cinayetten bir gün önce çocuklarının hastanede sünneti olduğu için maktulün buraya geldiğini, çocuklarının ise hastaneden sonra annelerinin eve gelmesini istemesiyle eşinin yaşadığı eve geldiğini anlattı.

"ERKEK OLSAYDIN DEDİ, GÖZÜM DÖNDÜ"

Akşam evde tartışmadıklarını öne süren sanık Gül, şöyle devam etti:

"Sabah olduğunda ben Serpil'e 'Sen bize neden bunu yaptın? Çocuklarımdan ne istedin?' dedim. 'Erkek olsaydın elimden tutsaydın.' dedi. Benim de gözüm döndü bağırdım.

Bunun üzerine 'Ben gidiyorum.' deyip koşarak evden çıktı ben de peşinden koşarak aşağıya indim. Kapı çıkışında kolundan tuttum 'Gel konuşalım.' dedim, 'Hayır.' dedi. Sonrasını hatırlamıyorum.

Silahı çektikten sonraki anlar gözümün önüne gelmiyor. Tahminime göre silahı alarak dışarı çıktım ancak kimseden silahı bana getirmesini istemedim. Sadece kızımın 'Baba.' diye bağırdığını hatırlıyorum. O sırada silahı bıraktığımı hatırlıyorum."

"EŞİME YALVARMADIM, ONDAN MİDEM BULANIYOR"

Mahkeme heyeti başkanı, "3 çocuğun ifadelerinde 'Babamız anneme gitme diye yalvardı.' şeklinde beyanda bulunmuşlar. Eşinle zina yaptığı için ilişkini kestiğini söylüyorsun. O zaman eşine neden yalvardın?" diye soru yöneltti.

Sanık Gül, "Ben kesinlikle maktul eşime 'Gitme.' diye yalvarmadım. Çocuklarımın beyanı yalan. Kabul etmiyorum. Ben onu hayatımdan tamamen çıkarttım, benim ondan midem bulanıyordu." yanıtını verdi.

Duruşmada söz alan maktulün annesi Hediye Kırtıl sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

TANIKLAR DİNLENİLDİ

Cinayetten sonra olay yerine giden polisler duruşmada tanık olarak dinlenildi.

Polis memuru E.Ö. ifadesinde, anons gelmesi üzerine olay yerine gittiklerini, maktulün yerde vurulmuş yattığını, sanığın da telefonla konuşurken elindeki silahla beklediğini söyledi.Olay yerindeki vatandaşların sanığa müdahale etmeye çalıştığını anlatan tanık, sanık Gül'ü daha sonra emniyete götürdüklerini ifade etti.

Duruşmada olay anına ilişkin cinayet görüntülerinin izlenmesinin ardından sanık söz alarak, aleyhine olan hususları kabul etmediğini söyledi.

CİNAYET ANINA AİT GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Maktulün kardeşi Abdullah Kırtıl da söz alarak, "Kardeşim canice katledilmiştir. Aldatan bir insanın ayağına kapanılır mı? Arkadan canice katledilmiştir. Olay sırasında silah tutukluluk yapmıştır. Silahla doldur boşalt yapmıştır. Cinnet iddiası asılsızdır. Sanık olay sırasında soğukkanlıdır. Ambulansı da olay yerindeki vatandaşların da yardım etmesini engellemiştir." dedi.

MÜEBBET HAPİS İLE 1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Harun Gül'ün, "eşe ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından söz alan sanık avukatları savunma yapmak üzere süre talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre verilmesine hükmederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 19 Eylül'e ertelendi.

SAKIN HAKKINDA HAZIRLANAN İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, polis merkezine 10 Ağustos'ta Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta bir kadının silahla yaralandığına ilişkin ihbar gelmesi üzerine ekiplerin olay yerine gittiği anlatılıyor.

İddianamede, maktul Serpil Gül'ün yerde hareketsiz yattığı, sanık Harun Gül'ün burada elinde silahla beklediği kaydedilerek, olay yerinin güvenli hale getirilmeye çalıştığı ve maktule teslim olmasının söylendiği ifade ediliyor.

Polis ekiplerinin havaya ateş etmesi sonrasında sanık Gül'ün silahını yere attığı aktarılan iddianamede, sanığın bu şekilde gözaltına alındığı belirtiliyor.

İddianamede, maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedilerek, sanık ve maktulün 2 yıldır boşanma aşamasında olduğunun tespit edildiği vurgulanıyor.

Olay yerine ait kamera görüntülerine yer verilen iddianamede, sanığın ruhsatsız silahıyla maktule ateş ettiği ve ölümüne neden olduğu ifade ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)