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- İstanbul'da eşini bıçaklayarak öldüren şahıs intihar etti
İstanbul'da eşini bıçaklayarak öldüren şahıs intihar etti
Kartal'da eşini öldüren şahıs pencereden atlayarak yaşamına son verdi.
- AA
- 05.05.2020 - 14:46
İstanbul'un Kartal ilçesi Bahçelievler Mahallesi Liman Sokağı'ndaki bir apartmanın dördüncü katında yaşayan Lokman Of, eşi Zekiye Of'u bıçaklayarak öldürdü.
İKİ KİŞİ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Of, daha sonra pencereden atlayarak intihar etti. Lokman Of olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Zekiye Of'un cansız bedeni ise evde bulundu.