İstanbul'da eşini döven adam talihsiz kadını zorla arabaya bindirdi Sultangazi'de aracından inen eşinin peşinden giden koca, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirdi. O anlar kameralara yansıdı.

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DHA

Kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesi son olayın yaşandığı yer oldu.

Çocuklarının önünde eşini dövdü

Eski Habibler Mahallesi'nde çocuklarının da bulunduğu otomobilde karısıyla tartışan koca şiddet uyguladı.

Araçtan inen kadın, olay yerinden uzaklaşmak istedi.

Zorla arabaya bindirdi

Ancak koca, eşinin gitmesine izin vermedi. Tüm bunlara rağmen kadın, araca binmek istemedi.

Daha sonra koca, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirirken, kendisini uyaran ve o anları kayıt alan kişiye de hakaret etti.

Ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.