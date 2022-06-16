İstanbul’da eşini döven Güney Koreli için istenen ceza belli oldu

İstanbul’da eşini döven Güney Koreli için istenen ceza belli oldu

Eşini saatlerce darbettiği iddia edilen Güney Koreli animatör hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli için 14,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul’da bir üniversitede görevli profesör olan ve eşi Jae Young Lee’yi (64) saatlerce darbettiği iddia edilen Güney Koreli animatör Namkook Lee (70) hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, müşteki Jae Young Lee ile şüpheli Namkook Lee’nin resmi nikahlı eş oldukları, 2021’de şüphelinin işi nedeniyle Güney Kore’den Türkiye’ye taşındıkları ve aralarında anlaşmazlık bulunduğu anlatıldı.

Yumruklarla darbetti

Hazırlanan iddianamede, 26 Mayıs 2022’de evde oturdukları sırada şüphelinin, eşinin göğsüne 3 kez yumruk atarak yaraladığı, ertesi gün ise dışarıda birlikte oturdukları sırada tartışmaya başladıkları, şüpheli Namkook Lee’nin önce müşteki eşinin ağzına vurduğu, sonrasındaysa karnına yumruk attığı belirtildi.

Saatlerce dövdü

Olay sonrası birlikte eve gittiklerinin anlatıldığı iddianamede, bu kez müştekinin, yüzüne yumruk atmaya devam ettiği, bir süre sonra kollarına, bacaklarına ve vücudunun diğer yerlerine yumruk atmak suretiyle saatlerce dövdüğü kaydedildi.

Şüpheli Lee’nin ayrıca, eşini dövdüğü sırada ‘seni öldüreceğim’ gibi hakaret ve tehditlerde de bulunduğu aktarıldı.

14,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi

Olaya ilişkin müştekiye ait alınan raporlara da yer verilen iddianamede, müşteki Jae Young Lee’nin, hayati tehlike geçirecek ve basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı vurgulandı.

Şüphelinin alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmediğinin vurgulandığı iddianamede, şüpheli Namkook Lee’nin ‘hayati tehlike meydana getirecek şekilde eşe karşı kasten yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘zincirleme şekilde tehdit’ suçlarından toplamda 3 yıl 10 aydan 14,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.