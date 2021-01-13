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    İstanbul'da eşini kafasından vurup polise teslim oldu

    Arnavutköy'de bir kişi, tartıştığı karısını silahla başından vurarak ağır yaraladı. Olay, adamın karakola giderek, "Karımı öldürdüm" demesiyle ortaya çıktı.
    • DHA
    • 13.01.2021 - 12:03
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 12:08
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    İstanbul'da eşini kafasından vurup polise teslim oldu

    İstanbul Arnavutköy'de dün gece, İmrahor Mahallesi'ndeki evinde eşi A.Ç (48) ile tartışan T.Ç (48), karısını silahla başından vurdu.

    Olayın ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden T.Ç., "Karımı silahla kafasından vurdum." diyerek teslim oldu.

    KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

    İmrahor Mahallesi'ndeki eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek teslim olan şüpheli T.Ç., ifadesinde uzun yıllardır eşiyle kıskançlık nedeniyle kavgalar yaşadığını söyledi.

    İstanbul da eşini kafasından vurup polise teslim oldu #1

    "KORKUTMAK AMACIYLA DOĞRULTTUM"

    Olay gecesi de yine karısıyla tartıştığını söyleyen T.Ç., tartışmanın büyümesi üzerine elindeki silahı eşi A.Ç.'yi korkutmak amacıyla doğrulttuğunu ve o sırada da silahın ateş alarak eşini başından vurduğunu söyledi.

    İstanbul da eşini kafasından vurup polise teslim oldu #2

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilirken, başından vurularak ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    İstanbul da eşini kafasından vurup polise teslim oldu #3

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