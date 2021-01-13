İstanbul'da eşini kafasından vurup polise teslim oldu

Arnavutköy'de bir kişi, tartıştığı karısını silahla başından vurarak ağır yaraladı. Olay, adamın karakola giderek, "Karımı öldürdüm" demesiyle ortaya çıktı.

İstanbul Arnavutköy'de dün gece, İmrahor Mahallesi'ndeki evinde eşi A.Ç (48) ile tartışan T.Ç (48), karısını silahla başından vurdu.

Olayın ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden T.Ç., "Karımı silahla kafasından vurdum." diyerek teslim oldu.

KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İmrahor Mahallesi'ndeki eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giderek teslim olan şüpheli T.Ç., ifadesinde uzun yıllardır eşiyle kıskançlık nedeniyle kavgalar yaşadığını söyledi.

"KORKUTMAK AMACIYLA DOĞRULTTUM"

Olay gecesi de yine karısıyla tartıştığını söyleyen T.Ç., tartışmanın büyümesi üzerine elindeki silahı eşi A.Ç.'yi korkutmak amacıyla doğrulttuğunu ve o sırada da silahın ateş alarak eşini başından vurduğunu söyledi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ç. tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilirken, başından vurularak ağır yaralanan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.









