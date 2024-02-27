İstanbul'da eşini ve kızlarını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı Dini nikahlı eşini ve kızlarını öldüren adam polis ekipleri tarafından yakalanırken çıkarıldığı mahkeme verdiği ifadede, "Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor" dedi.

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DHA

İstanbul'da eşini ve kızlarını öldüren adamın verdiği ifade şaşkınlık yarattı.

Ümraniye 23 Şubat Cuma günü meydana gelen olayda, iş insanı Suat Güney, önce kızları Zeliha Güney ve Miney Güney'i daha sonra da dini nikahla yaşadığı Yasemin Ünlü'yü tabancayla öldürdü.

Eşini ve kızlarını öldürüp kaçtı

Ekipler, otomobil ile kaçan zanlıyı, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak bir kickboks salonuna gittiğini belirledi.

Belirlenen adrese yapılan operasyonla şüpheli Suat Güney gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Suat Güney'in üzerinde yapılan aramada 3 tabanca, 6 şarjör içinde çok sayıda mermi, bıçak, pasaport ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Şüpheli Güney, emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Şubat Cumartesi günü Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Tutuklandı

Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor"

Şüpheli Suat Güney hakimlikte verdiği ifadesinde, "Ben bu konu ile alakalı daha önce ayrıntılı ifade vermiştim. O ifademi aynen tekrar ederim. Neden burada olduğumu bilmiyorum. Çocuklarımı katledenlerin, uzaylı alçakların peşine neden düşülmüyor?" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)