İstanbul'da eşinin kullandığı minibüsün altında kaldı: Kurtarılamadı

Bayrampaşa'da eşinin kullandığı minibüsten inmeye çalışan kadın, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, eşi gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 17:50
  • Bayrampaşa'da bir kadın, eşinin kullandığı minibüsten inerken aracın altında kalarak ağır yaralandı.
  • Hastaneye kaldırılan İrvet A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
  • Olay sonrası eşi gözaltına alınarak kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da 61 yaşındaki İrvet A. isimli kadın, eşi Malik A.'nın kullandığı servis minibüsünden inmek istediği sırada bilinmeyen bir nedenle yere düşerek aracın altında kalması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİ DOKTORLAR YAPTI

Talihsiz kadına ilk müdahaleyi çevrede bulunan aile hekimliği merkezindeki görevli doktorlar yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

İrvet A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

