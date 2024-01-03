İstanbul'da eski aşkının yeni sevgilisine kurşun yağdırdı! Cadde kan gölüne döndü... Kız arkadaşından ayrıldıktan sonra yeni sevgili bulmasını hazmedemeyen Özgür T., Mahmut C.'yi sokak ortasında vurdu.

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İHA

İstanbul Kağıthane Merkez Mahallesi’nde Özgür T. isimli genç, bir süre önce kız arkadaşından ayrıldı ancak bunu kabullenemedi.

Bu süreçte şahsın kız arkadaşı ise Mahmut C. ile sevgili oldu. Bunun öğrenen Özgür T., eski kız arkadaşının yeni aşkını aradı.

Cadde üstünde buluşan ikili bir süre kaldırımda yürümeye başlarken, o esnada tartışma çıktı.

Tartışma sonucunda silahını çeken Özgür T., Mahmut C.‘ye tabanca işe ateş açarak bacaklarından yaraladı.

Eski sevgilisi kavgasında bacaklarından vuruldu

Olayın ardından kendisini bekleyen motosiklete binen Özgür T., uzaklaşarak kayıplara karıştı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

Saldırıya uğrayan genci yerde kanlar içerisinde gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki bacağından da vurulan genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatih’teki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"Belinden silahı çıkardı ve ayaklarına iki el ateş etti"

Olayla ilgili konuşan Ferdi Aktaş, “Olay cumartesi günü saat 15.45 sıralarında gerçekleşti. Ben cenaze için buraya geldim. O esnada iki el silah sesi duydum. Aramızda 50 metre vardı. Geldiğimde arkadaş iki bacağından vurulmuş şekilde yerde yatıyordu. Karşıda eczacı vardı. O gelip pansuman yaptı.

Ambulans erkenden geldi ve arkadaşı alarak gitti. Kimse neden olduğunu bilmiyor. İkisi beraber yürüyorlardı ve önümden geçtiler. Normal konuşuyorlardı, birisi kaldırımdan aşağı indi. Belinden silahı çıkardı ve ayaklarına iki el ateş etti. Karşıda da motosikleti vardı. Olaydan sonra motosiklete binerek gitti." dedi.

Polis kamera kayıtlarını incelemeye aldı

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaralı gencin ve çevredeki vatandaşların ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın Özgür T. olduğu tespit edildi. Saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)