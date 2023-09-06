İstanbul'da eski erkek arkadaşını öldüren kadın suçunu itiraf etti Ümraniye'de eski erkek arkadaşını, buluşmalarında çıkan tartışma sonrası bıçakla yarayıp kaçan Merve A. suçunu itiraf ederken, yaraladığı sevgilisinin öleceğini düşünmediğini söyledi.

DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu mahallesinde polise otomobil içinde bir ceset olduğu ihbarı yapıldı.

Olay yerine giden polis ekipleri, otomobil içinde bıçaklanarak öldürülmüş Hasan Kaymaz’ın cesedi ile karşılaştı.

Görgü tanıkları, yol kenarında sağ kapısı açık duran otomobilin yanına gittiklerinde kanlar içindeki kişiyi görerek polise haber verdiklerini söyledi.

Eski kız arkadaşı suçu itiraf etti

Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis, Hasan Kaymaz’ın cep telefonu kayıtlarını incelediğinde son olarak eski kız arkadaşı Merve A. ile mesajlaştığını tespit etti.

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Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Merve A., Ataşehir’de gözaltına alındı. Bir restoranda çalıştığı öğrenilen Merve A. cinayeti itiraf etti.

"Öleceğini düşünmemiştim"

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Merve A.’nın ifadesinde, "Bana mesaj attı. Konuşmak için buluştuk. Bu sırada aramızda önce tartışma sonra kavga çıktı. Ben de yanımdaki bıçakla onu yaraladım. Sonra otomobilden inip uzaklaştım. Öleceğini düşünmemiştim. Olayda kullandığım bıçağı da çalıştığım restorana bıraktım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Merve A. adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)