İstanbul'da eski eş cinayeti: Sevgilisini eve almamasını söyledim Kıskançlık krizi sebebiyle eski eşini defalarca öldüren cinayet zanlısı, verdiği ifadede "İşe gitmek için çıkınca tekrar konuşmak istedim. Ancak beni dinlemedi. O an kendimi kaybettim ve bıçağı rastgele saplamaya başladım" dedi.

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İHA

İstanbul'da korkunç cinayet...

Pendik ilçesinden dün sabah saatlerinde bir hastanede çalışan 3 çocuk annesi Sevilay Karlı, şiddetli geçimsizlik nedeniyle Ümit Karlı'dan 5 ay önce boşandı.

Mahkeme ise çocukların velayetini Ümit Karlı'ya verdi.

Çocuklarını sevgilisiyle almaya gitti

İddiaya göre; Sevilay Karlı, dün boşandığı kocasının evine çocuklarını almak için erkek arkadaşıyla birlikte gitti.

Bunun üzerine Ümit Karlı, "Çocuklarım varken bu adamı eve alma." dedi.

Yaşanan tartışma sonrası genç kadın, çocuklarını da alarak evine gitti.

Defalarca bıçakladı

Ümit Karlı, önünü kestiği eski eşi Sevilay Karlı'yı 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olaydan sonra Ümit Karlı, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

"Kendimi kaybettim ve bıçağı rastgele saplamaya başladım"

Ümit Karlı ifadesinde, "Akrabam da olan Sevilay'dan 5 ay önce boşandık. 3 çocuğumuz var. Velayetleri de bende. Dün akşam çocukları almak için sevgilisiyle birlikte geldi. Ben de kendisini çocuklarım varken sevgilini eve alma diye uyardım. Ancak beni dinlemedi. Tartıştıktan sonra çocukları alıp gitti. Sabah evinin önünde bekledim. İşe gitmek için çıkınca tekrar konuşmak istedim. Ancak beni dinlemedi. O an kendimi kaybettim ve bıçağı rastgele saplamaya başladım." dediği öğrenildi.

Daha önce suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı

Eski eş Ümit Karlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sevilay Karlı'nın, çocukların velayeti karşısında anlaşmalı olarak boşanmayı kabul eden eski eşi Ümit Karlı tarafından ölümle tehdit edildiği için daha önce de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)