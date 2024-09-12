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İstanbul'da eski kız arkadaşının evini basıp darbetti

İstanbul'da eski kız arkadaşının evini basıp darbetti İstanbul Esenyurt’ta eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren şahıs, kadına eline aldığı bıçak ile tehditte bulunup darbetti. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.