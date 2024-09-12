İstanbul'da eski kız arkadaşının evini basıp darbetti

İHA
İstanbul'da dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir özel sitede eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S. isimli şahıs, kız arkadaşı G.G. ile tartışmaya başladı.
Bir süre sonra daireye sitenin güvenlik görevlileri gelirken şahıs, G.G.’yi elindeki bıçak ile tehdit ederek darbetti.
ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİ BASTI: ELİNDE BIÇAKLA TEHDİT ETTİ
Güvenlik görevlileri, Tolga Han S.'yi daireden dışarı çıkarırken olay sonrası G.G.’nin, karakola giderek Tolga Han S.’den şikayetçi olduğu öğrenildi.
Yaşanan o olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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