İstanbul'da eski kız arkadaşının evini basıp darbetti
İHA

İstanbul'da dün gece saatlerinde İstanbul Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir özel sitede eski kız arkadaşının kaldığı daireye zorla giren Tolga Han S. isimli şahıs, kız arkadaşı G.G. ile tartışmaya başladı.

Bir süre sonra daireye sitenin güvenlik görevlileri gelirken şahıs, G.G.’yi elindeki bıçak ile ederek darbetti.

ESKİ SEVGİLİSİNİN EVİNİ BASTI: ELİNDE BIÇAKLA TEHDİT ETTİ

Güvenlik görevlileri, Tolga Han S.'yi daireden dışarı çıkarırken olay sonrası G.G.’nin, karakola giderek Tolga Han S.’den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan o olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Can Badak
Editör