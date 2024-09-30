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İstanbul'da eski sevgili dehşeti: Çifte kurşun yağdırdı

İstanbul'da eski sevgili dehşeti: Çifte kurşun yağdırdı Fatih'te eski sevgilisinin başka bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenen ve çifti takip eden saldırgan sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu.