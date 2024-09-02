İstanbul'da eski sevgili düğünü bastı Esenyurt’ta eski sevgili düğün bastı, ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 2 kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 Sokak'ta yaşanan olayda eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı karıştırdı.

Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı söylenirken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)