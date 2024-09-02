İHA
İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 Sokak'ta yaşanan olayda eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı karıştırdı.
Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı söylenirken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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