Özgür Kemal Akdemir ile Başak Tekin’in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları ancak Tekin’in, Akdemir’i uyuşturucu madde kullandığı için terk ettiği öğrenildi.
Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin’i, Akdemir’in takıntı haline getirdiği ortaya çıktı.
Bu süreçte Başak Tekin’in nişanlandığını duyan Akdemir, dün akşam Erzincan’dan otobüse binip, sabah İstanbul’a geldi.
Eski sevgilisinin nişanlandığını öğrenince silahla gelmiş
Olay yerine yakın yerde ailesiyle yaşayan Başak Tekin’in adresine giden Akdemir’in, işe giden genç kızın silahla önünü kestiği ortaya çıktı. Ardından zorla kızı yürüten şahsın, sokak ortasında çıkan kavgada genç kızı başından vurduğu belirlendi.
10 adet suç kaydı ortaya çıktı
Öte yandan Özgür Kemal Akdemir’in, “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. Genç kızın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Genç kızı sokağa sürüklediği anlar kamerada
Öte yandan Akdemir'in elindeki silahla, genç kızı ara sokağa doğru sürüklendiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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