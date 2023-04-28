İstanbul'da eski sevgilisini sokak ortasında darbetti Pendik’te kendisinden ayrılan sevgilisiyle karşılan şahıs mahalleyi birbirine kattı. Eski sevgilisini sokak ortasında tekme tokat dövdü. Çevredekilerin olayı film izler gibi seyretmedi dikkat çekti.

İHA

İstanbul'da geçtiğimiz çarşamba günü Pendik’te kendisinden ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisiyle sokakta karşılan şahıs, kız arkadaşını sokak ortasında darbetti.

Çevredekiler olayı film izler gibi izlerken genç kız kendisini korumaya çalışsa da engel olamadı.

Çevredekiler film izler gibi izledi

Korku dolu o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan genç kızın eski sevgilisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kız arabanın arkasına saklanmaya çalışıyor.

Genç kızı saçından tutup vurdukça vurdu

Genç kızı gören şahıs saçlarından tutarak yüzüne tokatlar atıyor. Diziyle genç kızın karnına vuruyor.

Çevredekiler ise film izler gibi izliyor.