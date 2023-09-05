İstanbul'da estetik yaptıran Amerikalı kadın öldü Esenyurt'ta özel bir estetik merkezinde yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yaptıran Amerikalı Cleoptra Mae Denms, fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir estetik skandalı yaşandı.

Amerikalı Cleoprea Mae Denms, 22 Ağustos'ta yağ aldırmak ve saç ektirmek için Türkiye'ye geldi.

Denms, 26 Ağustos'ta istediği işlemleri yaptırmak için Esenyurt'taki özel bir kliniğe yattı.

46 yaşındaki Denms'e yağ aldırma ve saç ektirme işlemi yapıldı.

2 gün sonra fenalaştı

Denms, işlemlerin ardından tedbir amaçlı hastanede müşahede altına alındı.

Burada gözlem altında tutulan Denms, işlem yaptırdıktan 2 gün sonra fenalaştı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Denms, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denms'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kadının yağ aldırma ve saç ekim işlemi yaptırdığı kliniğin yetkilileri, iddialara cevap vermezken işlemleri de kendilerinin yapmadığını öne sürdü.