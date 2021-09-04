İstanbul’da estetik yaptıran Ukraynalı kadın öldü

Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını, estetik ameliyat yaptırmak için geldiği İstanbul'da hayatını kaybetti. Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ukrayna'da tüp bebek merkezi sahibi 42 yaşındaki Asonova Acahoba, geçtiğimiz perşembe günü İstanbul Şişli'deki bir estetik merkezinde meme kaldırma ve karından fazla deri aldırma operasyonu geçirdi.

Acahoba operasyon bir süre sonra fenalaştı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İlk müdahalesi klinikte yapılan Acahoba, 112 ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

KLİNİK YETKİLİSİ KONUŞTU

İhmal iddialarıyla ilgili Şişli'deki klinik yetkilisi Alper Çapanoğlu, açıklama yaptı.

2 Eylül tarihinde estetik cerrahi operasyon yaptıran Ukrayna asıllı Asonova Acahoba'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Alper Çapanoğlu, operasyon öncesi hastanın gerekli tüm test ve kontrollerinin yapıldığını ifade etti.

“10 SAAT SONRA ANİ GELİŞEN BİR SAĞLIK SORUNU…”

Çapanoğlu yazılı açıklamada, "Kendi beyanları ve yapılan testler sonucu, operasyon işinin ehli cerrahlarımız tarafından, tıbbi prosedürlere uygun olarak gerçekleştirildi. Operasyon sonrası normal servise alınan hastamızda, yaklaşık 10 saat sonra ani gelişen bir sağlık sorunu meydana geldi. Hastamız tüm müdahalelerimize rağmen kurtarılmamıştır." dedi.

YASAL SÜRECİN ARDINDAN BİR AÇIKLAMA DAHA YAPILACAK

Acahoba'nın ameliyatını yapan doktorun kliniğin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Bülent Cihantimur olmadığı belirtilen açıklamada, olayın yargıya intikal ettiği, yasal sürecin tamamlanıp kesin ölüm nedeni belli olduktan sonra detaylı açıklaması yapılacağı da kaydedildi.

Öte yandan Acahoba'nın Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazesinin ailesi tarafından henüz alınmadığı öğrenildi.