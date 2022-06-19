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    İstanbul'da et üretim tesisinde yangın

    Tuzla'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait olan tesisin soğuk zincir deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.
    • 19.06.2022 - 20:08
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 20:19
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    İstanbul'da et üretim tesisinde yangın

    İstanbul Tuzla'da bulunan Tepeören Mahallesi Eski Ankara Asfaltı Caddesinde bulunan 200 bin metrekarelik alanın üzerine kurulu fabrikanın soğuk zincir deposu kısmında, saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

    Can kaybı ve yaralı yok

    Sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Fabrikada yangın çıktığını duyan şirket yöneticileri olay yerine geldi.

    DHA'nın aktardığına göre yangında yaralı ve can kaybı olmazken, fabrika da hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

    İstanbul'da et üretim tesisinde yangın VİDEO

    İstanbul da et üretim tesisinde yangın #1

    İstanbul da et üretim tesisinde yangın #2

    İstanbul da et üretim tesisinde yangın #3


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