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    İstanbul’da etkili olan lodosta taksiciler müşterileri almadı

    Beyoğlu'nda lodosta yağmur altında kalan turistler durdurdukları taksi sürücülerinin taksimetre açmayıp pazarlık yapmaları sonucu taksiye alınmadı. Müşteri seçen taksiciler, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 01.12.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 12:45
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    İstanbul’da etkili olan lodosta taksiciler müşterileri almadı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı'nda yağmur altında kalan ve şiddetli rüzgarda şemsiyeleri kırılan iki kişi binmek için taksi durdurdu.

    Müşterileri almayan taksici, 2 metre sonra durdu ve başka bir müşteriyi aldı.

    Bu anlar kameraya yansırken, bu kez bir başka taksicinin lodosta bir turisti almadığı belirlendi.

    PAZARLIK YAPTI, ALMADAN GİTTİ

    Turistle pazarlık yapan taksici, 100 lira istedi.

    Taksici cep telefonundan o bölgede trafik olduğunu gösterince turist 70 lira teklif etti.

    Bu ücreti kabul etmeyen taksici müşteriyi almadı.

    İstanbul’da etkili olan lodosta taksiciler müşterileri almadı VİDEO

    YİNE AYNI TAKSİCİ

    Aynı taksici daha sonra gelen turistlerle de pazarlık yapıp onları da almadı.

    Bir sonraki gelen turistlerle pazarlık yapıp anlaşan taksici onları alıp, yoluna devem etti.

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